Напередодні Фрозіноне попрощався з легендою Мілана Сандро Нестою, який залишив команду на 12-му місці в турнірній таблиці другого за рангом італійського дивізіону. На заміну клуб запросив іще одного чемпіона світу 2006 року.

Неста звільнений з посади головного тренера Фрозіноне

Новим головним тренером "канарок" став колишній захисник Ювентуса Фабіо Гроссо. Контракт із 43-річним фахівцем розрахований лише до кінця нинішнього сезону, повідомляє офіційний сайт Фрозіноне.

До слова, Фабіо Гроссо розпочав тренерську кар'єру в прімавері Ювентуса в 2014 році. Далі він працював у Барі, Вероні, Брешії та швейцарському Сьйоні, але особливих успіхів не досягнув.

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