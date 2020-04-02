Несмачный уничтожил экс-тренера Динамо, бравшего Кубок УЕФА

Бывший защитник Динамо и сборной Украины Андрей Несмачный раскритиковал тренировочный процесс экс-тренера "бело-синих" Валерия Газзаева.

"Если говорить про эффективность, то ее было больше у Лобановского. У Газзаева – бессмысленная беготня. Там нет никакого конструктива, идеи и тому подобного. К футболу это вообще никак не относится.

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До игры – бегаем, после игры – бегаем. Это бред. Уже 21-й век, есть технологии, нельзя в современном футболе работать на багаже Советского Союза. У меня тогда было одно желание – закончить с футболом. Думал, что я здесь вообще делаю. Не попадаю в заявку, а бегаю как конь. У Лобановского, если что-то делал, то по крайней мере понимал, для чего это нужно", – вспомнил Несмачный в интервью YouTube-каналу Бомбардир.

Напомним, Валерий Газзаев возглавил киевское Динамо 25 мая 2009 года и, не отработав даже год, покинул его 1 октября 2010 года. В сезоне 2004/05 российский тренер выиграл Кубок УЕФА с московским ЦСКА.

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