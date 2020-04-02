"Говорили, что я Суркиса обозвал сатаной": Несмачный объяснил свою эпическую фразу о причинах завершения карьеры

Экс-защитник сборной Украины и киевского Динамо Андрей Несмачный рассказал о своих религиозных убеждениях.

"Мои слова о мире сатаны, который забрал у меня молодость, силы и предложил фальшивые иллюзии успеха? Я не жалею, что играл в футбол. Это было вырвано из контекста. У человека с определенного времени меняется мировоззрение, точка зрения на некоторые вопросы.

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Когда вышло то интервью, люди сразу начали говорить: "Вот, Суркиса обозвал сатаной". Было много трактовок. Людям нужна сенсация. Я не фанатик, не аскет. Я нормальный человек, просто многие неправильно все понимают", – объяснил Несмачный в интервью YouTube-каналу Бомбардир.

Напомним, Андрей – воспитанник симферопольского футбола. Профессиональную карьеру футболиста начал в 1997 году в киевском Динамо, где и повесил бутсы на гвоздь в 2011-м. С "бело-синими" шесть раз выигрывал золото национального чемпионата и завоевал пять Кубков Украины.

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