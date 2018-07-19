Несенюк: ФФУ не наважилась турбувати Реал з приводу Луніна в збірній U-19

Директор департаменту по роботі зі ЗМІ Динамо Микола Несенюк розкритикував ФФУ за те, що голкіпер Реала Андрій Лунін не поїхав зі збірною України U-19 на Євро-2018 у Фінляндії.

"Чому Лунін не у Фінляндії?За кілька годин команда 19-річних українців проведе свій перший матч на юнацькому чемпіонаті Європи у Фінляндії. Наші хлопці зіграють із французами.

І все було би добре, якби у складі команди був воротар Андрій Лунін, який нещодавно перейшов із української Зорі до іспанського Реалу із Мадрида. Чому Луніна немає у команді? Чому він не готувався упродовж місяця із своїми партнерами?

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Офіційної відповіді у публічному просторі немає. Непублічно кажуть – ну ви же панімаєтє, он в самом "Рєалє", какая тут сборная? Сама звичайна – національна команда України U-19. До її складу увійшли представники кількох українських команд і однієї… іспанської. Але не мадридського Реалу а Депортиво із Алавеса, де на контракті знаходиться Олексій Хахльов-джуніор. То виходить, що із Алавеса ми можемо викликати футболіста, а із Мадрида зась? І не треба про те, що Хахльов у тому Алавесі тридцятий запасний. Лунін у Мадриді теж поки що ніхто.

У мене є версія, що наша національна федерація просто не наважилась турбувати мадридський Реал з приводу Луніна. Упевнений – мадридці би спокійно відпустили гравця на тренувальний збір юнацької команди України, так само як відпустили на цей збір своїх футболістів українські Шахтар і Динамо, яким, не виключено, доведеться грати проти Реалу вже восени в Лізі чемпіонів. Виходить, що у нашої національної федерації подвійні стандарти? І куди лише Рінат Ахметов дивиться?", – написав Несенюк у своєму Фейсбуці.

Нагадаємо, збірна України U-19 завтра зіграє поєдинок проти Англії на ЧЄ-2018 (U-19).

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