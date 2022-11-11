Кубок Португалии, 1/16 финала

Эшторил – Бенфика – 0:1

Гол: Нерес, 66

Удаление: Жералдеш, 47 (Эшторил)

"Орлы" могли забивать еще в первом тайме, но Гримальдо попал в перекладину, а Рафа Силва не использовал выход один на один.

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Победный гол Давид Нерес забил на 66-й минуте. Бразилец оказался первым на мяче после не слишком удачной игры вратаря и эффектным ударом через себя открыл счет. На тот момент Бенфика уже играла в большинстве после удаления Жералдеша, получившего красную карточку за фол последней надежды. В итоге, 0:1 – Бенфика вышла в 1/8 финала Кубка Португалии.

Напомним, 25-летний Давид Нерес зимой перешел в Шахтер из Аякса за 12 миллионов евро. Из-за вооруженной агрессии России бразилец так и не сыграл за "горняков" ни одного официального матча. Летом Шахтер продал его в Бенфику за 15 миллионов.

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