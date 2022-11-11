Кубок Португалії, 1/16 фіналу

Ешторіл – Бенфіка – 0:1

Гол: Нерес, 66

Вилучення: Жералдеш, 47 (Ешторіл)

"Орли" могли забивати ще в першому таймі, але Грімальдо влучив у поперечину, а Рафа Сілва змарнував вихід віч-на-віч.

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Переможний гол Давід Нерес забив аж на 66-й хвилині. Бразилець опинився першим на м'ячі після не надто вдалої гри воротаря і ефектним ударом через себе відкрив рахунок. На той момент Бенфіка вже грала в більшості після вилучення Жералдеша, який отримав червону картку за фол останньої надії. У підсумку, 0:1 – Бенфіка вийшла в 1/8 фіналу Кубка Португалії.

Нагадаємо, 25-річний Давід Нерес взимку перейшов у Шахтар із Аякса за 12 мільйонів євро. Через збройну агресію Росії бразилець так і не зіграв за "гірників" жодного офіційного матчу. Влітку Шахтар продав його в Бенфіку за 15 мільйонів.

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