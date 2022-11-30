Сборная Аргентины одолела Польшу в рамках 3-го тура группового этапа ЧМ-2022. Смотрите видео гола и обзор матча на "Футбол 24".

Незабитый Лионелем Месси пенальти не помешал сборной Аргентины одержать победу над Польшей Роберта Левандовски в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2022. За своего капитана эту работу сделали представители английской Премьер-лиги - Алексис Мак Аллистер из Брайтона и Хулиан Альварес из Манчестер Сити.

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Однако нельзя не отметить блестящую игру вратаря "кадры" Войцеха Щенсны. Он потащил пенальти в исполнении Месси, и этот пенальти стал для него вторым отбитым на этом ЧМ-2022. Ранее Войцех не позволил забить с 11-метровой отметки полузащитнику сборной Саудовской Аравии Салему Аль-Давсари.

Всего на счету Щенсны уже 17 сэйвов на катарском турнире.