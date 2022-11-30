Збірна Аргентини здолала Польщу у рамках 3-го туру групового етапу ЧС-2022. Дивіться відео голу та огляд матчу на "Футбол 24".

Незабитий Ліонелем Мессі пенальті не завадив збірній Аргентини здобути перемогу над Польщею Роберта Лєвандовскі у матчі 3-го туру групового етапу ЧС-2022. За свого капітана цю роботу зробили представники англійської Прем'єр-ліги – Алексіс Мак Аллістер із Брайтона та Хуліан Альварес із Манчестер Сіті.

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Однак не можна не відзначити блискучу гру воротаря "кадри" Войцеха Щенсни. Він потягнув пенальті у виконанні Мессі, і цей пенальті став для нього другим відбитим на цьому ЧС-2022. Раніше Войцех не дозволив забити з 11-метрової позначки півзахиснику збірної Саудівської Аравії Салему Аль-Давсарі.

Загалом на рахунку Щенсни вже 17 сейвів на катарському турнірі.