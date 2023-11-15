Нападающий сборной Украины Даниил Сикан поделился мыслями о сборной Италии, с которой 20 ноября придется разыграть путевку на Евро-2024.

– Ты видел первую игру с итальянцами, непросто нам было…

– Многие нюансы есть в этом матче, и я считаю, что сборная справилась с итальянцами очень хорошо, несмотря на то, что они проиграли. Но у нас есть матч-реванш.

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– Можно ли сказать, учитывая, что наши ребята сейчас забивают в Европе, что с последнего матча мы стали немного сильнее?

– Может быть и так, конечно. Мы с каждым днем становимся сильнее. Мы сделали выводы, думаю, все их сделали из последнего матча, и будем надеяться только на лучшее.

– Кого бы выделил у Италии?

– Многие футболисты хорошие. Распадори очень быстрый, постоянно с мячом на ноге, неприятный нападающий. Да и Италия очень неприятная команда, они так сложны на поле. Все такие кусачие, тяжело с ними играть, – объяснил Сикан в комментарии ВЗБІРНА.

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