– Ти бачив першу гру з італійцями, непросто нам було…

– Багато нюансів є в цьому матчі, і я вважаю, що збірна впоралась з італійцями дуже добре попри те, що вони програли. Але у нас є матч-реванш.

Збірна України нарешті у повному складі перед Італією – Ребров поділив команду на дві групи

– Чи можна сказати, зважаючи на те, що наші хлопці зараз забивають в Європі, що з останнього матчу ми стали трохи сильнішими?

– Може бути й так, звичайно. Ми з кожним днем стаємо сильнішими. Ми зробили висновки, думаю, всі їх зробили з останнього матчу, і будемо сподіватись тільки на краще.

– Кого би виділив в Італії?

– Багато футболістів хороших. Распадорі дуже такий швидкий, постійно з м’ячем на нозі, неприємний нападник. Та й Італія дуже неприємна команда, вони такі складні на полі. Всі такі кусючі, тяжко з ними грати, – пояснив Сікан у коментарі ВЗБІРНА.

Чому Ребров у збірній України відмовився від найрезультативнішої зірки – революція в Динамо, елегантне вбивство Шахтаря