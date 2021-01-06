Интер в начале встречи окружил штрафную Сампдории и должен был выходить вперед, однако Санчес не сумел реализовать пенальти. А вот Кандрева свой 11-метровый уверенно реализовал на 23 минуте. До перерыва Бальде Кейта удвоил преимущество генуэзцев. "Нерадзурри" отыграли один мяч усилиями Де Врея, однако Сампдория смогла удержать победу.

Интер неожиданно уступил Сампдории и прервал серию из 8 побед подряд, Рома уверенно одолела Кротоне

Таким образом, Интер потерял шансы обогнать Милан в гонке за первое место, оставшись вторым с 36 очками. Сампдория же набрала 20 пунктов и поднялась на 11 место.