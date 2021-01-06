Чемпионат Италии 2020/21, 16-й тур

Кальяри – Беневенто – 1:2

Голы: Жоао, 20 – Сау, 41, Туя, 44

Удаление: Нандес, 85 (Кальяри)

Болонья – Удинезе – начало в 16:00

Кротоне – Рома – начало в 16:00

Лацио – Фиорентина – начало в 16:00

Сампдория – Интер – начало в 16:00

Сассуоло – Дженоа – начало в 16:00

Торино – Верона – начало в 16:00

Наполи – Специя – начало в 19:00

Игровую программу дня открывал поединок Кальяри – Беневенто. Хозяева вышли вперед на 20-й минуте – отличился Жуан. Подопечные Филиппо Индзаги меньше владели мячом, но острее действовали в атаке и на 41-й минуте счет сравнял Сау. Под занавес тайма еще один положил Туя, и команды ушли на перерыв при минимальном преимуществе гостей.

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Во втором тайме ситуация на поле не изменилась – сардинцы контролировали мяч, но никак не могли создать голевой момент, а игроки Беневенто играли от обороны и в основном выходили только на контратаках. Под занавес встречи хозяева еще и остались в меньшинстве – Нандес получил желтую за фол, но из-за спора с рефери она была заменена на красную. Однако, чтобы использовать численное преимущество гостям не хватило времени. Матч так и закончился со счетом 1:2.

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