Інтер на початку зустрічі оточив штрафний майданчик Сампдорії та повинен був виходити вперед, проте Санчес не зумів реалізувати пенальті. А от Кандрева свій 11-метровий впевнено реалізував на 23 хвилині. До перерви Бальде Кейта подвоїв перевагу генуезців. "Нерадзуррі" відквитали один м'яч зусиллями Де Врея, проте Сампдорія змогла втримати перемогу.

Інтер несподівано поступився Сампдорії і перервав серію з 8 перемог поспіль, Рома впевнено здолала Кротоне

Таким чином, Інтер втратив шанси обігнати Мілан у перегонах за перше місце, залишившись другим із 36 очками. Сампдорія ж набрала 20 пунктів та піднялась на 11 місце.