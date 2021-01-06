Несподівана поразка Інтера у відеоогляді матчу з двома пенальті проти Сампдорії – 1:2
Інтер поступився Сампдорії у матчі 16-го туру чемпіонату Італії. Дивіться відео голів та огляд матчу Сампдорія – Інтер.
Інтер на початку зустрічі оточив штрафний майданчик Сампдорії та повинен був виходити вперед, проте Санчес не зумів реалізувати пенальті. А от Кандрева свій 11-метровий впевнено реалізував на 23 хвилині. До перерви Бальде Кейта подвоїв перевагу генуезців. "Нерадзуррі" відквитали один м'яч зусиллями Де Врея, проте Сампдорія змогла втримати перемогу.
Інтер несподівано поступився Сампдорії і перервав серію з 8 перемог поспіль, Рома впевнено здолала Кротоне
Таким чином, Інтер втратив шанси обігнати Мілан у перегонах за перше місце, залишившись другим із 36 очками. Сампдорія ж набрала 20 пунктів та піднялась на 11 місце.