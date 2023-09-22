Лига конференций. Групповой этап, 1 тур

Легия – Астон Вилла – 3:2

Голы: Вшолек, 3, Мучи, 26, 51 – Дюран, 6, Динь, 39

Вшолек уже на 3 минуте вывел поляков вперед – нападающего никто не держал во время навеса Куна с левого фланга. Впрочем, Астон Вилла на 6 минуте ответила голом Дурана, который удачно сыграл на добивании. Легия снова вышла вперед на 26 минуте – Мучи воспользовался провалом защитой и замкнул передачу с фланга.

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Перед перерывом англичане снова отыгрались. После розыгрыша штрафного мяч оказался на левом краю штрафной, где Люка Диня никто не держал – француз попал в дальний верхний угол. Но победу праздновали поляки – Мучи на старте второго тайма бильярдным ударом поставил точку во встрече.