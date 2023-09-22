Ліга конференцій. Груповий етап, 1 тур

Легія – Астон Вілла – 3:2

Голи: Вшолек, 3, Мучі, 26, 51 – Дюран, 6, Дінь, 39

Вшолек вже на 3 хвилині вивів поляків вперед – нападника ніхто не тримав під час навісу Куна з лівого флангу. Втім, Астон Вілла на 6 хвилині відповіла голом Дурана, який вдало зіграв на добиванні. Легія знову вийшла вперед на 26 хвилині – Мучі скористався провалом захистом та замкнув передачу з флангу.

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Перед перервою англійці знову відігрались. Після розіграшу штрафного м'яч опинився на лівому краю штрафного, де Люка Діня ніхто не тримав – француз поцілив у дальній верхній кут. Але перемогу святкували поляки – Мучі на старті другого тайму більярдним ударом поставив крапку в зустрічі.