Ференцварош Сергея Реброва со всеми украинскими легионерами в составе отобрал очки у Эспаньола. Смотрите видео голов и обзор матча.

Лига Европы. Группа Н, 1 тур

Эспаньол – Ференцварош – 1:1

Голы: Варгас, 60 – Х. Лопес, 10 (автогол)

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Ференцварош в 1 туре группы Н на выезде встретился с обидчиком Зари Эспаньолом. Александр Зубков, Игорь Харатин и Даниил Игнатенко появились с первых минут. Уже на 10-й минуте Лопес пытался перехватить прострел, но в итоге срезал мяч в собственные ворота.

Венгры удерживали результат до 60-й минуты, пока точным ударом не отличился Варгас. Эспаньол давил на ворота чемпиона Венгрии, но при явном игровом преимуществе больше не смог поразить ворота соперника. В итоге, команды завершили матч вничью.