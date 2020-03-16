Опальный владелец Хоффенхайма близок к созданию вакцины от коронавируса

Владелец немецкого Хоффенхайма Дитмар Хопп может сделать прорыв в борьбе с эпидемией коронавируса.

Миллиардер завершает разработку вакцины от COVID-19 и может оказать решающее влияние на борьбу с недугом, сообщает Der Spiegel.

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Компания CureVac, принадлежащея Хоппу, вышла на финишную прямую в своих разработках вакцины. Прогресс немецких ученых заинтересовал Соединенные Штаты и американского президента Дональда Трампа, предложивших фирме переехать за океан. Однако, сам Хопп и немецкое правительство заверили, что этого не случится.

Напомним, что в прошлом месяце фанаты Баварии едва не сорвали матч Бундеслиги, унизив владельца Хоффенхайма. Дитмар Хопп является главным акционером "сине-белых" с 1989 года. Ультрас немецких клубов обвиняют его в нарушении правила "50+1".

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