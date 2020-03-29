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Немецкий клуб продал 90 тысяч билетов на матч против "невидимого соперника"

21:49 14 Читати українською
Немецкий клуб продал 90 тысяч билетов на матч против "невидимого соперника"
Матч Локомотив – Гиншпиль / фото MDR

Очередная хитрая схема от футбольной команды из Лейпцига.

Лейпцигский Локомотив, выступающий в Северо-Восточной региональной немецкой лиге, продал почти 90 тысяч электронных билетов на матч, которого не существует.

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Вымышленный поединок должен состояться 8 мая на стадионе "Бруно Плаш" против "невидимого соперника". Таким образом клуб собирается подзаработать в условиях экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Стоимость билета составляет 1 евро.

"Мы получили заказ на билеты из Австралии, Намибии и других стран", – похвастался президент клуба Томас Лёве в интервью MDR.

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