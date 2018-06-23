Немчанинов: Соскучился по футболу во время отпуска

Защитник Олимпика Дмитрий Немчанинов рассказал о том, как провел отпуск.

"После окончания чемпионата мы с женой и друзьями поехали в Турцию, провели замечательный отдых, набрались сил. Затем был в Киеве, занимался своими делами, а в завершении побывал на свадьбе в Харькове.

Занимался лечением зубов долгое время, а это не позволяло работать индивидуально. По футболу очень соскучился. Вроде бы месяц всего отдыхали, но уже в конце отпуска очень хотелось на поле. С возрастом как-то ощущаешь, что хватит и двух недель для того, чтобы отдохнуть.

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В первую очередь, хочу набрать те кондиции, которые у меня были прошлым летом, когда я покидал Олимпик. После возвращения из Крыльев Советов у меня пока не получилось в полной мере показать свою силу, потому что зимой перенес пневмонию.

В физическом плане мне было тяжело, растерял тот фундамент, которые заложил на сборах. В таком состоянии было непросто входить в сезон. К тому же, у нас были лобовые игры, в которых нужно было быть готовым на все сто процентов. Поэтому сейчас хочу поскорее набрать форму и показать себя в чемпионате", – цитирует Немчанинова официальный сайт Олимпика.