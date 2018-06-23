Немчанінов: Скучив за футболом під час відпустки

Захисник Олімпіка Дмитро Немчанінов розповів про те, як провів відпустку.

"Після закінчення чемпіонату ми з дружиною і друзями поїхали до Туреччини, провели чудовий відпочинок, набралися сил. Потім був у Києві, займався своїми справами, а в завершенні побував на весіллі в Харкові.

Займався лікуванням зубів довгий час, а це не дозволяло працювати індивідуально. За футболом дуже скучив. Начебто місяць всього відпочивали, але вже в кінці відпустки дуже хотілося на поле. З віком якось відчуваєш, що вистачить і двох тижнів для того, щоб відпочити.

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В першу чергу, хочу набрати ті кондиції, які у мене були минулого літа, коли я залишав Олімпік. Після повернення з Крильєв Совєтов у мене поки не вийшло в повній мірі показати свою силу, тому що взимку переніс пневмонію.

У фізичному плані мені було важко, розгубив той фундамент, які заклав на зборах. В такому стані було непросто входити в сезон. До того ж, у нас були лобові гри, в яких потрібно було бути готовим на всі сто відсотків. Тому зараз хочу скоріше набрати форму і показати себе в чемпіонаті", – цитує Немчанінова офіційний сайт Олімпіка.