Экс-защитник Динамо и сборной Украины Владислав Ващук считает, что возвращаться к "игре миллионов" можно будет только после победы в войне.

"У меня есть сомнения. Сборная Украины по футболу может тренироваться и играть, когда на их родине идет война, но возобновлять чемпионат нельзя.

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Нельзя играть в футбол, пока есть голодающие. Россияне убивают детей, стариков, сейчас не время думать о футболе", – цитирует Ващука La Repubblica.

Напомним, сезон 2021/22 был завершен досрочно из-за нападения России на Украину. Новый сезон на всех уровнях (УПЛ, Первая лига, Вторая лига, женский чемпионат) стартует уже в августе.

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