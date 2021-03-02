"Шахтер создает всего один момент, при этом имея преимущество в контроле мяча. "Горняки" играют поперек поля, им трудно забивать голы, нет скоростных атак.

Шахтер – Заря – 0:1 – видео гола и обзор матча

Ясно, что Заря играла от обороны и ей было непросто пройти. Таких футболистов, как у Шахтера, у них нет, но свой момент они нашли и реализовали. Честно говоря, нельзя играть, как играет Шахтер. Это не футбол – можно уснуть.

Сможет ли Заря выдержать дистанцию ​​в борьбе за призовые места? По игре подопечные Скрипника заслуживают на третью позицию. Однако, сейчас и Десна добавляет, поэтому борьба за третье место будет серьезной", – сказал Маркевич в комментарии изданию 1927.kiev.ua.

Напомним, в матче 16-го тура Заря на выезде нанесла Шахтеру первое поражение в сезоне – Дмитрий Иванисеня сумел забить уже в добавленное арбитром время.

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