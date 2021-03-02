"Шахтар створює лише один момент, при цьому маючи перевагу у контролі м'яча. "Гірники" грають поперек поля, їм важко забивати голи, немає швидкісних атак.

Шахтар – Зоря – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Ясно, що Зоря грала від оборони і їй було непросто пройти. Таких футболістів, як у Шахтаря, у них немає, але свій момент вони знайшли і реалізували. Чесно кажучи, не можна грати, як грає Шахтар. Це не футбол – можна заснути.

Чи зможе Зоря витримати дистанцію в боротьбі за призові місця? По грі підопічні Скрипника заслуговують на третю позицію. Проте, зараз і Десна додає, тому боротьба за третє місце буде серйозною", – сказав Маркевич у коментарі виданню 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, у матчі 16-го туру Зоря на виїзді завдала Шахтарю першої поразки у сезоні – Дмитро Іванісеня зумів забити вже у доданий арбітром час.

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