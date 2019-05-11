Некоторые игроки Барселоны недовольны, что у Месси, Суареса и Пике есть привилегии, – Marca

В раздевалке каталонского гранда есть разногласия.

У некоторых футболистов – в частности, Лионеля Месси, Луиса Суареса и Жерара Пике – есть некоторые привилегии. Эрнесто Вальверде наладил с ними хорошие отношения, но другие игроки считают, что такие исключения вносят недостаток дисциплины и вредят команде, передает Marca.

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При этом отмечается, что дело не в Вальверде – любой тренер столкнулся бы с такими же проблемами. Но из-за его ослаблений относительно Месси, Суареса и Пике, в команде такое поведение считается проявлением слабости.

Добавим, что Барселона крупно проиграла Ливерпулю в ответном матче 1/2 Лиги чемпионов (0: 4) и вылетела из турнира, из-за чего команду беспощадно критикует испанская пресса.

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