Деякі гравці Барселони незадоволені, що в Мессі, Суареса і Піке є привілеї, – Marca

В роздягальні каталонського гранда є розбіжності.

У деяких футболістів – зокрема, Ліонеля Мессі, Луїса Суареса і Жерара Піке – є деякі привілеї. Ернесто Вальверде налагодив з ними хороші стосунки, але інші гравці вважають, що такі винятки приносять брак дисципліни і шкодять команді, передає Marca.

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При цьому наголошується, що справа не в Вальверде – будь-який тренер зіткнувся б з такими ж проблемами. Але через його послаблення щодо Мессі, Суареса і Піке, в команді така поведінка вважається проявом слабкості.

Додамо, що Барселона розгромно програла Ліверпулю у матчі-відповіді 1/2 Ліги чемпіонів (0:4) і вилетіла з турніру, через що команду нещадно криткує іспанська преса.

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