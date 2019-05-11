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Деякі гравці Барселони незадоволені, що в Мессі, Суареса і Піке є привілеї, – Marca

11 травня 16:17 1424 Читать на русском
Деякі гравці Барселони незадоволені, що в Мессі, Суареса і Піке є привілеї, – Marca
Гравці Барселони після поразки Ліверпулю / bdnews24.com

В роздягальні каталонського гранда є розбіжності.

26’ Луїс Суарес
75’ Ліонель Мессі
82’ Ліонель Мессі
 
26’ Луїс Суарес
75’ Ліонель Мессі
82’ Ліонель Мессі

У деяких футболістів – зокрема, Ліонеля Мессі, Луїса Суареса і Жерара Піке – є деякі привілеї. Ернесто Вальверде налагодив з ними хороші стосунки, але інші гравці вважають, що такі винятки приносять брак дисципліни і шкодять команді, передає Marca.

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При цьому наголошується, що справа не в Вальверде – будь-який тренер зіткнувся б з такими ж проблемами. Але через його послаблення щодо Мессі, Суареса і Піке, в команді така поведінка вважається проявом слабкості.

Додамо, що Барселона розгромно програла Ліверпулю у матчі-відповіді 1/2 Ліги чемпіонів (0:4) і вилетіла з турніру, через що команду нещадно криткує іспанська преса.

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Теги
Іспанія Барселона Барселона Ліонель Мессі Ліонель Мессі Луїс Суарес Луїс Суарес Барселона - Ліверпуль Жерар Піке Жерар Піке
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