toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Барселона и Аякс пришли к финальной стадии в переговорах насчет трансфера Де Лигта, – Mundo Deportivo

11 мая 15:53 315 Читати українською
Барселона и Аякс пришли к финальной стадии в переговорах насчет трансфера Де Лигта, – Mundo Deportivo
Маттейс Де Лигт / AS

Защитник Аякса Маттейс Де Лигт в шаге от перехода в Барселону.

Барселона и Аякс вышли на последнюю стадию переговоров по трансферу Де Лигта, передает Mundo Deportivo.

Трансфер Де Лигта в Барселону затягивается из-за непомерных аппетитов Райолы

Сообщается, что руководство команд согласовывают последние детали возможного трансфера. Добавим, что агент защитника Мино Райола был замечен вчера в Барселоне, вероятно для обсуждения перехода Где Лигта.

К слову, в текущем сезоне 19-летний капитан провел за нидерландскую команду 53 матча во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.

Барселона готує революцію після Ліверпуля: продаж 10-и гравців, два перші трансфери та несподівана петиція фанів

blog_ava
Гвардиола согласовал контракт с Ювентусом, – СМИ
13:25
781
Теги
Испания Барселона Барселона Маттейс Де Лигт Маттейс Де Лигт Аякс Аякс Мино Райола
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
7
мин
Шахтер
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук