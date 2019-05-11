Барселона и Аякс пришли к финальной стадии в переговорах насчет трансфера Де Лигта, – Mundo Deportivo

Защитник Аякса Маттейс Де Лигт в шаге от перехода в Барселону.

Барселона и Аякс вышли на последнюю стадию переговоров по трансферу Де Лигта, передает Mundo Deportivo.

Трансфер Де Лигта в Барселону затягивается из-за непомерных аппетитов Райолы

Сообщается, что руководство команд согласовывают последние детали возможного трансфера. Добавим, что агент защитника Мино Райола был замечен вчера в Барселоне, вероятно для обсуждения перехода Где Лигта.

К слову, в текущем сезоне 19-летний капитан провел за нидерландскую команду 53 матча во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.

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