Аль-Наср сразу берется за усиление состава после очередной неудачи в чемпионской гонке.

Руководство саудовского гранда провело встречу с агентами Вирджила ван Дейка, утверждает Marca.

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32-летнему нидерландцу поставили на стол контракт, который сделал бы его самым высокооплачиваемым защитником мира. Аль-Наср планирует мощное усиление состава после того, как безнадежно проиграл чемпионскую борьбу Аль-Хилялю. Помимо ван Дейка, "рыцари Неджда" пытаются уговорить голкипера Ювентуса Войцеха Щенсны.

Правда, капитан Ливерпуля обещал остаться на Энфилде даже после ухода Юргена Клоппа. Контракт Вирджила рассчитан еще на сезон, а цена по Transfermarkt составляет 30 млн евро.

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