Зірка саудівського клубу нещодавно отримав важку травму та був прооперований. Неймару на відновлення знадобиться 10 місяців, а це означає, що він пропустить весь поточний сезон.

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Як повідомляє AS, Аль-Хіляль вирішив тимчасово виключити бразильця зі складу команди. Арабська ліга дозволяє реєструвати лише вісьмох легіонерів, а клуб планує підписати взимку ще одного гравця в лінію захисту.

Неймар в поточному сезоні відіграв за Аль-Хіляль в п'яти матчах у всіх турнірах. В активі бразильця один гол та три результативні передачі.

Аль-Хіляль лідирує в турнірній таблиці в саудівській Про-лізі з 32 очками. "Блакитні" випереджають Аль-Наср на чотири бали.

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