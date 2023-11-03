Бензема и Ко превратились в худшую команду лиги, лидер феерит даже без Неймара: Саудовская Аравия
Стартовал 12-й тур чемпионата Саудовской Аравии. Результаты – в этой новости на "Футбол 24".
Саудовская Аравия
Аль-Фатех – Аль-Хиляль – 0:2
Голы: Митрович, 5(п), Аль-Давсари, 90+3
Аль-Шабаб – Аль-Иттихад – 1:0
Гол: Карлос Жуниор, 14
В центральном матче тура Аль-Хиляль обыграл Аль-Фатех. Нынешний лидер чемпионата не замечает ни потери Неймара, ни, казалось, сильных соперников. Сегодня очень помог пенальти, с которого Митрович открыл счет уже на 5-й минуте. Аль-Хиляль продолжил победную серию, которая длится полтора месяца, и укрепил свое лидерство.
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После громкой трансферной кампании ждали гораздо большего. Аль-Иттихад скатился в серию неудач. За последний месяц – это худшая команда лиги. Безвыигрышная серия достигла 5-ти матчей. Бензема, Канте и Ко не опустились в бездну исключительно благодаря хорошим результатам, одержанным на старте сезона.