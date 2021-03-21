"Завтра Неймар поедет с нами в Лион. Его возвращение – большая радость для нас и для него. Возможность рассчитывать на него – это большой плюс.

Леонардо успокоил фанатов ПСЖ относительно будущего Мбаппе и Неймара

Но мы трезво оцениваем ситуацию и понимаем, что после почти шести недель без игры, он вряд ли сможет начать игру в стартовом составе", – цитирует Почеттино официальный сайт парижан.

Напомним, из-за повреждения 29-летний бразилец пропустил больше месяца включая поединки 1/8 финала ЛЧ против Барселоны (5:2 по сумме двух матчей). ПСЖ и Лион расположились на второй и третьей строчке таблицы Лиги 1 соответственно.

Результаты жеребьевки 1/4 и 1/2 финала ЛЧ: фантастические пары с триллером для Лунина, счастья и беда Зинченко