"Завтра Неймар поїде з нами в Ліон. Його повернення – велика радість для нас і для нього. Можливість розраховувати на нього – це великий плюс.

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Але ми тверезо оцінюємо ситуацію і розуміємо, що після майже шести тижнів без гри, він навряд чи зможе почати гру у стартовому складі", – цитує Почеттіно офіційний сайт парижан.

Нагадаємо, через пошкодження 29-річний бразилець пропустив більше місяця включно з поєдинками 1/8 фіналу ЛЧ проти Барселони (5:2 за сумою двох матчів). ПСЖ та Ліон розташувались на другій і третій сходинці таблиці Ліги 1 відповідно.

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