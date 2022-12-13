Футболиста, его отца и двух экс-президентов Барселоны Жозепа Бартомеу и Сандро Росселя обвиняли в занижении суммы трансфера Неймара из Сантоса в Барселону почти вдвое.

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Истцом был инвестиционный фонд DIS, владевший 40% прав на Неймара, но получивший за трансфер лишь 6,8 миллиона евро. В конце концов обвинению не удалось доказать, что махинации действительно были. Сегодня суд Каталонии оправдал всех фигурантов дела, сообщает Marca.

Напомним, бразилец провел в составе каталонцев 4 сезона, а летом 2017-го Барселона продала Неймара в ПСЖ за все еще рекордные 222 миллиона евро.

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