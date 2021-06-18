Копа Америка: Бразилия разбомбила Перу, Колумбия, несмотря на ливень моментов, расписала ничью с Венесуэлой
В пятницу, 18 июня, состоялись два матча Кубка Америки. Отчет о них читайте на "Футбол 24".
Копа Америка 2021
Колумбия – Венесуэла – 0:0
Удаление: Луис Диас, 90+4 (Колумбия)
Бразилия – Перу – 4:0
Голы: Алекс Сандро, 12, Неймар , 68, Рибейро, 89, Ришарлисон, 90+3
Главная команда Колумбии начала матч против сборной Венесуэлы очень активно. Уже в первом тайме Муриель, Сапата и Кардона имели немало моментов, но то подводила реализация, то голкипер Фариньяс выручал команду.
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Во второй 45-минутке повторился сценарий первой. "Желтые" не отходили от штрафной соперника, имея достаточно голевых моментов для того, чтобы открыть счет. В конце концов, забить Колумбии не удалось несмотря на бешеное преимущество по ударам – 23 против 2. Финальный свисток зафиксировал нулевую, но эффектную мировую.
А вот Бразилия на классе одержала победу над Перу. Уже в дебюте встречи одна из атак завершилась голом – Жезус ассистировал Алексу Сандро, а тот расстрелял голкипера с линии вратарской. Сразу после перерыва Неймар дальним ударом из-за пределов штрафной удвоил преимущество номинамальних хозяев.
"Селесао" продолжили наседать на ворота соперника, что конвертировались в еще два забитых мяча. Сначала Рибейро удачно замкнул передачу Ришарлисона, спустя уже сам звезда Эвертона, лежа на земле, установил окончательный счет.
4:0 – команда Тите набрала 6 очков и возглавила группу В. Колумбия имеет 4 зачетных баллы, Венесуэла – 1, Эквадор и Перу – по 0, но имеют матчи в запасе.
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