В пятницу, 18 июня, состоялись два матча Кубка Америки. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Копа Америка 2021

Колумбия – Венесуэла – 0:0

Удаление: Луис Диас, 90+4 (Колумбия)

Бразилия – Перу – 4:0

Голы: Алекс Сандро, 12, Неймар , 68, Рибейро, 89, Ришарлисон, 90+3

Главная команда Колумбии начала матч против сборной Венесуэлы очень активно. Уже в первом тайме Муриель, Сапата и Кардона имели немало моментов, но то подводила реализация, то голкипер Фариньяс выручал команду.

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Во второй 45-минутке повторился сценарий первой. "Желтые" не отходили от штрафной соперника, имея достаточно голевых моментов для того, чтобы открыть счет. В конце концов, забить Колумбии не удалось несмотря на бешеное преимущество по ударам – 23 против 2. Финальный свисток зафиксировал нулевую, но эффектную мировую.

А вот Бразилия на классе одержала победу над Перу. Уже в дебюте встречи одна из атак завершилась голом – Жезус ассистировал Алексу Сандро, а тот расстрелял голкипера с линии вратарской. Сразу после перерыва Неймар дальним ударом из-за пределов штрафной удвоил преимущество номинамальних хозяев.

"Селесао" продолжили наседать на ворота соперника, что конвертировались в еще два забитых мяча. Сначала Рибейро удачно замкнул передачу Ришарлисона, спустя уже сам звезда Эвертона, лежа на земле, установил окончательный счет.

4:0 – команда Тите набрала 6 очков и возглавила группу В. Колумбия имеет 4 зачетных баллы, Венесуэла – 1, Эквадор и Перу – по 0, но имеют матчи в запасе.

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