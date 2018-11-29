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Неймар стал самым результативным бразильцем в истории Лиги чемпионов

28 ноября 23:31 62 Читати українською
Неймар стал самым результативным бразильцем в истории Лиги чемпионов
Неймар / Фото Reuters

Матч Лиги чемпионов ПСЖ – Ливерпуль стал знаковым для форварда хозяев Неймара.

На 37-й минуте поединка Неймар отметился в воротах Ливерпуля.

Неймар покинет ПСЖ за 200 млн евро, – СМИ

Таким образом, звездный форвард возглавил рейтинг самых результативных бразильцев в истории турнира, сообщает портал Opta.

На втором месте экс-хавбек Милана Кака с 30-ю голами, замыкает тройку легенда Барселоны Ривалдо (27 мячей).

Теги
Лига чемпионов Рикардо Кака Рикардо Кака Неймар Неймар Пари Сен-Жермен Пари Сен-Жермен Рекорды Ривалдо
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