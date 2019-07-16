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Неймар сообщил руководству ПСЖ, что хочет покинуть клуб уже этим летом

08:52 86 Читати українською
Неймар сообщил руководству ПСЖ, что хочет покинуть клуб уже этим летом
Неймар хочет попрощаться с ПСЖ

Нападающий ПСЖ Неймар не желает оставаться в Париже еще на сезон.

Вчера, 15 июля, бразильский нападающий прибыл на базу ПСЖ в Камп де Лож, где провел трехчасовую беседу со спортивным директором ПСЖ Леонардо.

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На ней Неймар сообщил, что хочет покинуть французскую команду уже этим летом, сообщает Sky Sports. После этого бразилец покинул расположение ПСЖ.

Напомним, Неймар не прибыл на тренировочный сбор ПСЖ, объяснив это участием в благотворительном мероприятии. Ранее сообщалось, что бразилец сразу отправится в Испанию для поиска дома и подписания контракта с Барселоной, за которую выступал с 2013 по 2017 годы.

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