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Неймар повідомив керівництву ПСЖ, що хоче покинути клуб вже цього літа

08:52 288 Читать на русском
Неймар повідомив керівництву ПСЖ, що хоче покинути клуб вже цього літа
Неймар хоче попрощатись з ПСЖ

Нападник ПСЖ Неймар не має бажання залишатись у Парижі ще на сезон.

Вчора, 15 липня, бразильський нападник прибув на базу ПСЖ в Камп де Лож, де провів трьохгодинну розмову зі спортивним директором ПСЖ Леонардо.

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На ній Неймар повідомив, що хоче покинути французьку команду вже цього літа, зазначає Sky Sports. Після цього бразилець покинув розташування ПСЖ.

Нагадаємо, Неймар не прибув на тренувальний збір ПСЖ, пояснивши це участю в благодійному заході. Раніше повідомлялося, що бразилець відразу вирушить в Іспанію для пошуку будинку та підписання контракту з Барселоною, за яку виступав з 2013 по 2017 роки.

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Теги
Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Франція Леонардо Араужо Леонардо Араужо Трансфери ПСЖ Неймар в Барселону
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