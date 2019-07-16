Неймар повідомив керівництву ПСЖ, що хоче покинути клуб вже цього літа

Нападник ПСЖ Неймар не має бажання залишатись у Парижі ще на сезон.

Вчора, 15 липня, бразильський нападник прибув на базу ПСЖ в Камп де Лож, де провів трьохгодинну розмову зі спортивним директором ПСЖ Леонардо.

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На ній Неймар повідомив, що хоче покинути французьку команду вже цього літа, зазначає Sky Sports. Після цього бразилець покинув розташування ПСЖ.

Нагадаємо, Неймар не прибув на тренувальний збір ПСЖ, пояснивши це участю в благодійному заході. Раніше повідомлялося, що бразилець відразу вирушить в Іспанію для пошуку будинку та підписання контракту з Барселоною, за яку виступав з 2013 по 2017 роки.

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