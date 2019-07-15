Неймару будет трудно перейти в Барселону летом, – Леонардо

Стали известны некоторые детали длительной беседы форварда ПСЖ Неймара с руководством клуба.

Спортивный директор парижан Леонардо Араужо дважды разговаривал с Неймаром в телефонном режиме в течение недели, а сегодня стороны встретились для длительной беседы.

Неймар покинул расположение ПСЖ после длительной беседы с руководством

Леонардо заявил скандальном бразильцу, что его потенциальный переход в Барселону выглядит маловероятным, сообщает L'Equipe.

Функционер аргументировал свои слова тяжелым финансовым положением каталонского клуба после подписания де Йонга и Гризманна.

Напомним, Неймар перешел из Барсы в ПСЖ в 2017 году за рекордные 222 млн евро. В прошлом сезоне Лиги 1 форвард провел 17 матчей, в которых отметился 15-ю голами и 8-ю ассистами.

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