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Неймару будет трудно перейти в Барселону летом, – Леонардо

19:05 49 Читати українською
Неймару будет трудно перейти в Барселону летом, – Леонардо
Неймар / Фото А.bola

Стали известны некоторые детали длительной беседы форварда ПСЖ Неймара с руководством клуба.

Спортивный директор парижан Леонардо Араужо дважды разговаривал с Неймаром в телефонном режиме в течение недели, а сегодня стороны встретились для длительной беседы.

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Леонардо заявил скандальном бразильцу, что его потенциальный переход в Барселону выглядит маловероятным, сообщает L'Equipe.

Функционер аргументировал свои слова тяжелым финансовым положением каталонского клуба после подписания де Йонга и Гризманна.

Напомним, Неймар перешел из Барсы в ПСЖ в 2017 году за рекордные 222 млн евро. В прошлом сезоне Лиги 1 форвард провел 17 матчей, в которых отметился 15-ю голами и 8-ю ассистами.

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Трансферы Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Франция Леонардо Араужо Леонардо Араужо Трансферы ПСЖ Неймар в Барселону
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