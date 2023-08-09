Бразилец недавно сообщил руководству парижского клуба, что хочет покинуть столицу Франции. Неймар не против вернуться в Барселону, впрочем, из-за финансовых трудностей каталонцев такой трансфер им не осуществить.

Барселона не собирается возвращать Неймара – два фактора делают переход невозможным

Как сообщает L'Équipe, представители Саудовской Аравии установили первые контакты с окружением бразильца. Неймару предлагают привлекательный контракт с увеличением зарплаты почти в три раза. В ПСЖ нападающий получает 30 миллионов, а Саудовская Аравия повысит эту сумму до 80 млн.

Неймар не исключает возможности перехода в саудовскую лигу, но предпочитает выступать в более конкурентоспособном чемпионате – он планирует попасть в заявку сборной Бразилии на ЧМ-2026.

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