Неймара обольщает Саудовская Аравия – бразилец получил предложение, от которого будет трудно отказаться
Нападающий сборной Бразилии и ПСЖ Неймар стал целью саудовских клубов.
Бразилец недавно сообщил руководству парижского клуба, что хочет покинуть столицу Франции. Неймар не против вернуться в Барселону, впрочем, из-за финансовых трудностей каталонцев такой трансфер им не осуществить.
Барселона не собирается возвращать Неймара – два фактора делают переход невозможным
Как сообщает L'Équipe, представители Саудовской Аравии установили первые контакты с окружением бразильца. Неймару предлагают привлекательный контракт с увеличением зарплаты почти в три раза. В ПСЖ нападающий получает 30 миллионов, а Саудовская Аравия повысит эту сумму до 80 млн.
Неймар не исключает возможности перехода в саудовскую лигу, но предпочитает выступать в более конкурентоспособном чемпионате – он планирует попасть в заявку сборной Бразилии на ЧМ-2026.