ПСЖ сумел убедить Неймара подписать новый контракт, но форвард предусмотрел себе план Б на случай побега.

Новое соглашение о сотрудничестве между Неймаром и ПСЖ предусматривает возможность автоматического продления еще на сезон (до лета 2026-го), сообщает AS.

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Также в договоре прописан интересный пункт о возможном уходе скандальной звезды уже начиная с 2022 года, но только при условии, что бразилец вернется на родину. Для этого сторонами была согласована специальная клаусула, сумма которой пока не разглашается.

Напомним, Неймар остается рекордным трансфером в истории футбола, в 2017-м ПСЖ заплатил Барсе за нападающего 222 млн евро.

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