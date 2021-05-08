"Я очень рад, что продолжу свой контракт с ПСЖ до 2025 года. Правда в том, что я очень рад оставаться здесь еще на четыре года, быть частью проекта клуба, пытаться выиграть титулы, чтобы попытаться достичь нашей самой большой мечты – Лиги чемпионов. Поэтому я рад оставаться в клубе, быть его частью и продлить контракт.

Неймар официально продлил контракт с ПСЖ

Почему решил остаться в Париже? Первый фактор – это счастье. Радость быть частью этого состава, команды, клуба ПСЖ. И, конечно, мое родство с клубом, с работой, с игроками, которые сегодня в составе, с прекрасным тренером, который, несомненно, поможет нам еще больше. Эти вещи заставляют вас еще больше поверить в проект.

Конечно, моей целью, когда я приехал в ПСЖ, было помочь поднять клуб до лучших, и мы приближаемся к этому. Мы набираем все больше опыта, чтобы помочь нам выступать в матчах такого высокого ранга, знать, как играть в Лиге чемпионов. Париж на правильном пути, мы все ближе и ближе ко вкусу победы в Лиге чемпионов. Я уверен, что мы можем это сделать", – отметил Неймар в интервью официальному сайту ПСЖ.

Напомним, Неймар удерживает статус самого дорогого футболиста мира, перебравшись из Барселоны в ПСЖ за 222 млн евро летом 2017 года. В текущем сезоне 29-летний форвард сыграл 27 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 10 ассистов.

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