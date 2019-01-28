Неймар пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Манчестер Юнайтед, – RMC

Травма нападающего ПСЖ Неймара оказалась более серьезной, чем ожидалось.

Нападающий парижского клуба Неймар все же пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Манчестер Юнайтед, сообщает RMC Sport.

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Сейчас Неймар не может наступать на поврежденную ногу. Отмечается, что возвращение бразильского нападающего следует ожидать ко второму матчу 1/8 Лиги чемпионов, который состоится 6 марта.

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Напомним, Неймар получил травму в матче 1/16 Кубка Франции против Страсбура. Ранее отмечалось, что в течение ближайших десяти дней будет принято решение относительно метода лечения форварда.