Лига 1, 8 тур

Сент-Этьен – Ницца – 0:3

Голы: Гуири, 15, Стенгс, 54, Делор, 83

Страсбур – Лилль – 1:2

Голы: И. Сиссоко, 75 – Дэвид, 23, 57 (пен.)

Удаление: Томассон, 79 (С)

Лион – Лорьян – 1:1

Голы: Экамби, 51 – Лорьенте, 20

Удаление: Эмерсон, 15 (Лион)

ПСЖ – Монпелье – 2:0

Голы: Гуйе, 14, Дракслер, 89

Сент-Этьен разгромно уступил Ницце и продолжил свою позорную серию до 5 поражений подряд. "Зеленые" до сих пор не имеют ни одной победы, расположившись на дне таблицы.

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А вот Лилль постепенно исправляет слабый старт. Чемпионы Франции дома одолели Страсбур благодаря дублю Джонатана Дэвида. Лиону пришлось провести 75 минут в меньшинстве из-за прямой красной чемпиона Европы Эмерсона. Лорьян быстро воспользовался численным перевесом, но развить успех не удалось. Экамби после перерыва установил счет 1:1, который продержался до финального свистка.

ПСЖ играет без Лионеля Месси, но это не мешает подопечным Почеттино штамповать победы на классе. Очередной жертвой стал Монпелье. Идеальный ПСЖ уже на 10 очков оторвался от ближайшего преследователя, Марселя, хотя у провансальцев еще две игры в запасе.

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