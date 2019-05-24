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Неймар пропустил тренировку ПСЖ без разрешения Тухеля – известна причина

09:22 114 Читати українською
Неймар пропустил тренировку ПСЖ без разрешения Тухеля – известна причина
Томас Тухель и Неймар / Reuters

Отношения между Неймаром и главным тренером ПСЖ Томасом Тухелем становятся еще более напряженными.

Звездный форвард решил, что интересы сборной выше чем его клуб.

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Бразилец не принял участия во вчерашней тренировке команды из-за вызова в сборную на Копа Америка. При этом нападающий не получал на это разрешения от главного тренера парижан Томаса Тухеля.

"Я его не отпускал, пусть и не мне принимать такое решение", – цитирует тренера Le Parisien.

Тухель не уверен насчет будущего Неймара и Мбаппе в ПСЖ

ПСЖ осталось провести один матч в этом сезоне – в заключительном туре Лиги 1 на выезде против Реймса. Правда, Неймар и так должен был пропускать игру из-за дисквалификации за избиение болельщика.

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