Неймар пропустил тренировку ПСЖ без разрешения Тухеля – известна причина

Отношения между Неймаром и главным тренером ПСЖ Томасом Тухелем становятся еще более напряженными.
Звездный форвард решил, что интересы сборной выше чем его клуб.
Фанаты сборной Бразилии проголосовали за заявку на Копа Америка – шокирующая позиция Неймара
Бразилец не принял участия во вчерашней тренировке команды из-за вызова в сборную на Копа Америка. При этом нападающий не получал на это разрешения от главного тренера парижан Томаса Тухеля.
"Я его не отпускал, пусть и не мне принимать такое решение", – цитирует тренера Le Parisien.
Тухель не уверен насчет будущего Неймара и Мбаппе в ПСЖ
ПСЖ осталось провести один матч в этом сезоне – в заключительном туре Лиги 1 на выезде против Реймса. Правда, Неймар и так должен был пропускать игру из-за дисквалификации за избиение болельщика.