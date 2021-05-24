Неймар проиграл дуэль дерзкому голкиперу Бреста – видео позорного промаха
12:54 - Читати українською
Неймар вряд ли может записать себе в актив матч 38 тура Лиги 1 против Бреста.
ПСЖ одержал комфортную победу 2:0, однако бразилец больше запомнился с отрицательной стороны.
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На 19-й минуте Неймар получил возможность открыть счет с пенальти. Перед ударом голкипер Бреста Готье Ларсонье устроил психологическую атаку на звезду, оставив один из углов открытым. Именно туда и целился Неймар, но умудрился промахнуться.
Напомним, ПСЖ занял лишь второе место Лиги 1, сенсационно отдав чемпионство Лиллю.
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