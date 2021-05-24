Килиана Мбаппе ожидаемо признали лучшим игроком. Форвард ПСЖ с огромным отрывом выиграл гонку бомбардиров – 27 голов в 31 матче.

ПСЖ не стоило продлевать контракт с Неймаром, – экс-форвард парижан

Не стало неожиданностью и имя лучшего тренера. Им стал Кристоф Гальтье, который привел Лилль к сенсационному чемпионству. Кейлор Навас (ПСЖ) получил награду лучшего голкипера, а 21-летний хавбек Монако Орельен Чуамени – лучшего молодого игрока.

В символической сборной сезона больше всего вопросов к присутствию Неймара. Бразилец за весь чемпионат провел лишь 18 матчей, в которых отметился скромными 9 голами и 6 ассистами. По меньшей мере 10 форвардов из намного более скромных клубов имели лучшую статистику, но эксперты предпочли самого дорогого игрока мира.

Лилль стал чемпионом Франции, ПСЖ финишировал вторым, а Монако сыграет в квалификации Лиги чемпионов после драмы Лиона