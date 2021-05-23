Франция, Лига 1, 38-й тур

Анже – Лилль – 1:2

Голы: Фулджини, 90+2 – Дэвид, 10, Йылмаз, 45+1 (пенальти)

Брест – ПСЖ – 0:2

Голы: Февр, 37 (автогол), Мбаппе, 71

Нереализованный пенальти: Неймар, 19 (мимо)

Ланс – Монако – 0:0

Лион – Ницца – 2:3

Голы: Экамби, 14, 40 – Дольберг, 27, Х. Камара, 50, Салиба, 57

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Для завоевания титула Лиллю было достаточно победить Анже на выезде. Заявку на итоговый успех "доги" сделали еще до перерыва, забив два безответных мяча. На 10-й минуте Джонатан Дэвид реализовал выход один на один с кипером после разрезной передачи Санчеша, а в добавленное арбитром к первому тайму время одиннадцатиметровый реализовал Бурак Йылмаз. Гол Анджело Фулджини за несколько мгновений до финального свистка лишь подсластил Анже горечь поражения.

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С желанием и необходимостью побеждать вышел на матч с Брестом и Пари Сен-Жермен. Ответственность за результат добавила нервозности в действия гранда. Неудивительно, что на 19-й минуте Неймар не справился с давлением и неточно пробил с 11-метровой отметки. Но все же парижане забили еще в первой половине – Анхель Ди Мария закрутил с углового в ворота, а Ромен Февр не смог спасти "пиратов". А на 71-й Килиан Мбаппе обыграл кипера в очном бою и таки протолкнул мяч в сетку в борьбе с защитником.

Настоящая драма развернулась в Лионе. Местной команде нужно было побеждать и ждать осечки Монако, чтобы оказаться в тройке призеров и получить место в Лиге чемпионов на новый сезон. Еще в первом тайме Токо Экамби оформил дубль, дважды замкнув головой навесы партнеров. Однако, Ницца не смутилась: Каспер Дольберг забил еще до перерыва, а Хассан Камара и Уильям Салиба удачно сыграли после стандартов во второй 45-минутке.

В свою очередь Монако так и не смог подобрать ключи к воротам крепкого Ланса. Однако, монегаски сыграют в плей-офф квалификации ЛЧ в сезоне 2021/22 благодаря неудачи "ткачей" в параллельном матче против Ниццы.

К слову, вылетели из французской элиты Дижон и Ним, а Нант сыграет в переходных матчах. Соперником "канареек" станет Тулуза.

Результаты остальных матчей 38-го тура Лиги 1