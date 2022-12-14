Бывший полузащитник Барселоны и сборной Бразилии Ривалдо выбрал своего фаворита в финале Мундиаля в Катаре.

Лионель Месси получил второй шанс стать чемпионом мира. В 2014-м Аргентина проиграла Германии, а теперь вышла в финал ЧМ-2022. Бразилец Ривалдо, ставший чемпионом мира-2002, поддержит в финале именно команду Аргентины.

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"Сборной Бразилии и Неймара в этом финале чемпионата мира не будет, поэтому я буду болеть за Аргентину. Лионель Месси, ты давно заслужил стать чемпионом мира, но Бог знает все и наградит тебя в это воскресенье.

Ты заслуживаешь этот титул за то, каким ты есть, и за отличный футбол, в который всегда играл. Снимаю шляпу перед тобой. Да благословит тебя Бог", – написал Ривалдо в Instagram, добавив фотографию Лионеля Месси.

Финал ЧМ-2022 будет сыгран в воскресенье, 18 декабря. Соперником Аргентины станет победитель пары Франция – Марокко. Это будет последний матч в карьере Месси на чемпионатах мира.

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