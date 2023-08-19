Александар Митрович согласовал личный контракт с Аль-Хилялем еще 3 недели назад, после чего начал открыто требовать трансфера. Дошло даже до бойкота – 28-летний серб отказался играть за Фулхэм.

Но, в итоге, нападающий таки достиг своего. Фулхэм дал согласие на трансфер и получит 50 миллионов евро без учета бонусов. Об этом сообщает Фабрицио Романо в Twitter.

По информации инсайдера, игрок после прохождения медосмотра отправится в Саудовскую Аравию и подпишет трехлетний контракт с Аль-Хилялем. В текущее трансферное окно саудовский клуб уже оформил трансферы Неймара, Малкома, Рубена Невеша, Милинковича-Савича, Калиду Кулибали и Ясина Буну.

В сезоне АПЛ 2022/23 Митрович забил за Фулхэм 14 голов (4 – с пенальти), войдя в топ-10 бомбардиров Премьер-лиги. На сегодняшний матч чемпионата Англии против Брентфорда (0:3) он не попал в заявку.

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