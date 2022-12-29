ПСЖ вырвал победу над Страсбуром в поединке 16-го тура Лиги 1. Смотрите видео голов и обзор встречи ПСЖ – Страсбур на "Футбол 24".

Чемпионат Франции, 16 тур

ПСЖ – Страсбур – 2:1

Голы: Маркиньос, 14, Мбаппе, 90+6 (пен) – Маркиньос, 51 (авт)

Удаление: Неймар, 62

Парижане повели в счете на 14 минуте – Неймар со штрафного навесил точно на голову Маркиньоса. Но Страсбур сравнял счет на старте второй половины. Маркиньос пытался прервать прострел и мяч рикошетом от его ноги залетел в ворота.

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Дальше настал черед Неймара привлекать к себе внимание. Бразилец за минуту получил две желтые карточки (сначала отмахнулся от соперника, а затем "рисовал" пенальти в штрафной соперника). Париж не остался без победы: в компенсированное время Мбаппе реализовал пенальти.