Бразилец летом перебрался из Парижа на Ближний Восток. Оставаться надолго в Саудовской Аравии Неймар не намерен и уже подготовил план.

Неймар требует отставки своего тренера из Аль-Хиляля

Как информирует Goal со ссылкой на журналиста Адемира Квинтино, контракт нападающего с Аль-Хилялем рассчитан не на четыре года, а всего на два. Неймар после завершения соглашения с саудовцами хочет вернуться в родной Сантос. Именно в составе бразильского клуба звезда планирует готовиться к ЧМ-2026.

Неймар за Аль-Хиляль уже успел сыграть в трех матчах. За саудовский клуб нападающий еще не забивал, но оформил две результативные передачи.

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